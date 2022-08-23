Пів року відбудови

Хоча війна ще триває , ми вже працюємо над відновленням наших міст. Якою буде нова Україна після перемоги?

Нещодавно я була в Овручі на півночі Житомирщини. Там відбулося урочисте закладання капсули початку будівництва дитячого садочку. Здавалося б, навіщо ці урочистості? Адже нові дитсадки по всій країні вже стали звичними за роки дії президентської програми «Велике будівництво».

Але садочок у Овручі все ж таки особливий. Він став першим в Україні об’єктом післявоєнної відбудови, профінансованим іноземною державою. В даному випадку – Естонією. Садочок будується за європейським проєктом, і українська делегація ознайомилася з уже побудованим подібним об’єктом під час візиту в Естонію. Що важливо, Естонія буде контролювати будівництво цього об’єкта, ми надамо можливості контролювати донорам кожну копійку, яка витрачається на відбудову нашої країни.

Це – перша ластівка великої відбудови. Над якою ми півроку працювали в багатьох напрямках. Ось основні з них.

Міжнародна допомога

Овруцький дитсадок – лише один з 15-и об’єктів загальної інфраструктури, які влада Житомирщини подала на розгляд Уряду Естонії. Інші країни також заявили про готовність долучитися до відновлення конкретних регіонів України: Фінляндія – Чернігівщини, Польща – Харківщини, Велика Британія – Київщини і так далі.

Португалія може допомогти Україні у відновленні шкіл та дитсадків. А Норвегія готова – у відновленні енергетичної інфраструктури.

Хочеться вірити, що наші друзі-країни візьмуть приклад з Естонії та вже зараз почнуть закріплювати свої наміри конкретними діями, не зважаючи на обстріли наших регіонів окупантами.

Фото: Сумська ОВА Компанія Rolls-Royce відбудує амбулаторію на Сумщині

Компенсації за втрачене житло

І все ж таки основна маса зруйнованих об’єктів – це житлові будинки українців. Тому ми готуємо до другого читання законопроєкт №7198, за яким держава має відшкодувати громадянам усю втрачену житлову площу.

Якщо дім зруйновано повністю, компенсація видаватиметься «квадратними метрами». При цьому людина зможе сама обирати, в якому регіоні України вона хоче отримати таку компенсацію. А ще зможе обрати житло в об’єкті, який будується, або ж в уже зведеному будинку.

Стратегічне планування

Відновлена Україна не буде точною копією України довоєнної. Маємо унікальну нагоду закласти фундамент нової країни. Першим кроком тут стане стратегічне планування.

Вже ухвалено закон, який зобов’язує громади розробляти комплексні плани відновлення. Це стосується передусім областей, звільнених від російської окупації. План має включати в себе фіксацію руйнувань та ухвалення рішень, які об’єкти потрібно зносити, а які – ремонтувати. Фактично кожен регіон створить «дорожні карти» свого відновлення.

BIM-технології

Ця маловідома більшості українців абревіатура означає будівельне інформаційне моделювання. Йдеться про віртуальне будівництво об’єкта, яке можливо реалізувати ще до його фактичного завершення. Воно деталізує всі його фізичні, технічні, технологічні, часові, екологічні та вартісні характеристики.

Ухвалений в першому читанні законопроєкт №6383 можна сміливо назвати новим етапом в історії українського будівництва. BIM-технології – це максимальна ефективність використання коштів, збільшення кількості побудованих та реконструйованих об’єктів, прозорість будівництва. До слова, такі технології активно використовуються приватним сектором, бо це про прозоре витрачання коштів на надійність. Наша ціль — перенести цю модель для проектування держпроектів, щоб вони будувалися з урахуванням всіх ризиків та виключали неефективне використання коштів чи схеми.

Запобігання шахрайству

Кому – війна, кому – мати рідна. Недоброчесні забудовники нікуди не поділися – і саме проти них спрямовано вже ухвалений законопроєкт № 5091.

Забудовник не зможе продавати квартири на первинному ринку, не маючи дозвільних документів та всіх умов для добудови об’єкта. Так само неможливі продажі, якщо кожна квартира у багатоквартирному будинку не зареєстрована як окремий об’єкт майнових прав. Крім того, забудовник буде зобов’язаний під’єднати будинок до інженерних мереж.

Переробка будівельного сміття

Щоб збудувати нове, потрібно позбавитися старого. В одній лише Бучанській громаді за тижні бойових дій накопичилося понад 2 мільйони тон будівельного сміття! Це означає, що оновлена Буча ризикує потрапити в оточення велетенських сміттєзвалищ.

Щоб цього не сталося, потрібні заводи з екологічної переробки сміття. Які перетворять більшу частину потенційних відходів на нові будматеріали. Нещодавно я мала зустріч з представниками представники ізраїльської компанії GreenMix, які готові інвестувати в побудову такого заводу на Київщині. Це стане пілотним проєктом, який можна буде масштабувати на всю Україну.

Термомодернізація

Енергетична незалежність з 24 лютого – не просто красиві слова, а умова виживання. Чим замінити російські енергоносії? Відповідей багато, але перша з них – нічим! Зекономити ту частину енергії, яка йде на «підігрів повітря».

Законопроєкт №6485 – про комплексну термомодернізацію будівель. Він передбачає запровадження нових мінімальних вимог до енергоефективності, які переглядатимуть не рідше ніж раз на 5 років. Також буде спрощено процедуру розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності.

Високі стандарти безпеки

Після війни наш північний сусід нікуди не подінеться. Тому планування та забудова має обов’язково враховувати укриття та інші безпекові питання. Це передбачено законопроєктом №7282 про містобудівну діяльність в умовах воєнного стану. Також президент вже підписав наш закон про нову систему цивільного захисту.

До речі, навіть уже згаданий проєкт дитячого садочку в Овручі доведеться адаптувати під нові вимоги. В Естонії така будівля не містить бомбосховища. У дитсадку на Житомирщині укриття буде.