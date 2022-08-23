Збройні сили України ліквідували близько 45 550 російських військових

З 24 лютого по 23 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 45 550 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 150 окупантів, два танки, дві крилаті ракети і іншу військову техніку.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 921 (+2) од;

бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од;

артилерійських систем – 1 033 (+1) од;

РСЗВ ‒ 266 (+0) од;

засобів ППО - 146 (+1) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 198 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2);

крилатих ракет ‒ 196 (+2);

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од;

спеціальна техніка ‒ 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, майже 9 000 українських героїв загинули у війні проти Росії. Кількість загиблих від рук росіян цивільних українців остаточно невідома – втрати складно рахувати через те, що ворог спалює тіла і влаштовує масові поховання на окупованих територіях.