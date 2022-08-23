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Збройні сили України ліквідували близько 45 550 російських військових

Генштаб розповів про втрати росіяни за останню добу.

Збройні сили України ліквідували близько 45 550 російських військових
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

З 24 лютого по 23 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 45 550 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 150 окупантів, два танки, дві крилаті ракети і іншу військову техніку.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 921 (+2) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од;
  • артилерійських систем – 1 033 (+1) од;
  • РСЗВ ‒ 266 (+0) од;
  • засобів ППО - 146 (+1) од;
  • літаків – 234 (+0) од;
  • гелікоптерів – 198 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2);
  • крилатих ракет ‒ 196 (+2);
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од;
  • спеціальна техніка ‒ 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

 

Нагадаємо, майже 9 000 українських героїв загинули у війні проти Росії. Кількість загиблих від рук росіян цивільних українців остаточно невідома – втрати складно рахувати через те, що ворог спалює тіла і влаштовує масові поховання на окупованих територіях.

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