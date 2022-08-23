Збройні сили України ліквідували близько 45 550 російських військових

З 24 лютого по 23 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 45 550 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 150 окупантів, два танки, дві крилаті ракети і іншу військову техніку.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 921 (+2) од;
- бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од;
- артилерійських систем – 1 033 (+1) од;
- РСЗВ ‒ 266 (+0) од;
- засобів ППО - 146 (+1) од;
- літаків – 234 (+0) од;
- гелікоптерів – 198 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2);
- крилатих ракет ‒ 196 (+2);
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од;
- спеціальна техніка ‒ 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, майже 9 000 українських героїв загинули у війні проти Росії. Кількість загиблих від рук росіян цивільних українців остаточно невідома – втрати складно рахувати через те, що ворог спалює тіла і влаштовує масові поховання на окупованих територіях.