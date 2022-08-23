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Протягом тижня у пожежах в Україні загинуло 7 людей, потонуло – 25

Піротехніки ДСНС виявили, вилучили та знищили 4 238 вибухонебезпечних предметів. 

Протягом тижня у пожежах в Україні загинуло 7 людей, потонуло – 25
Фото: ДСНС

Упродовж минулого тижня рятувальники ліквідували в Україні 991 пожежу та врятували 63 особи.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“Минулого тижня зареєстровано 2 313 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій з виїздом до місця їх виникнення. У результаті вжитих заходів врятовано 63 особи”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

На пожежах врятовано 13 осіб. Не допущено знищення вогнем 314 будівель та 42 одиниць техніки. 

На пожежах загинули сім осіб.

Також протягом тижня на водних об’єктах врятовано три особи, загинуло 25 осіб.

Окрім того, упродовж тижня піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 774 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 4 238 вибухонебезпечних предметів. 

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, понад 200 рятувальників гасили масштабну пожежу на горі Савчин на Закарпатті. Пожежа розпочалася 12 серпня на території Ужгородського лісового господарства – загорілася лісова підстилка.

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