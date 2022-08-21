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Із 20 ракетних ударів росіян по Україні лише один припадає на військовий об'єкт, - СБУ

Решта влучають у житлові будинки, школи, лікарні, університети...

Із 20 ракетних ударів росіян по Україні лише один припадає на військовий об'єкт, - СБУ
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

За даними Служби безпеки України, із 20 ракетних ударів, що завдаються по Україні, лише один припадає на військовий об'єкт, решта – влучають у цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звіряче обличчя Кремля – тисячі загиблих українців, знищені домівки, діти, які втратили своїх батьків. Лише кожен 20-й ракетний удар РФ був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети. У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки наголошує, що жоден кривавий злочин російських терористів не залишиться без справедливого покарання.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної збройної агресії російські військові вбили в Україні 373 дитини.

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