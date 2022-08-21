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На Херсонщині окупанти посилили фільтрацію

Кількість людей, яких викрадають військові РФ, збільшується.

На Херсонщині окупанти посилили фільтрацію
Фото: Facebook/Херсонська обласна рада

Останніми тижнями на Херсонщині російські загарбники посилили масштаб фільтраційних заходів. Кількість людей, яких викрадають військові РФ, збільшується.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Укрінформ.

«Кількість викрадених російськими загарбниками жителів Херсонщини збільшилася в рази. Під ударом – волонтери, які працюють на захоплених територіях, голови ОСББ, які відмовляються від співпраці з окупантами», - підкреслив Соболевський.

При цьому якщо загарбники хочуть змусити співпрацювати, скажімо, когось з подружжя, то забрати можуть обох, зазначив він.

За словами Соболевського, нині небезпечно лишатися на загарбаних територіях вчителям. Ті працівники сфери освіти, які лишилися на захоплених територіях, не зможуть працювати в умовах окупації вони не можуть працювати, сказав перший заступник голови Херсонської облради.

Нагадаємо, що у тимчасово окуповану Херсонську область почали завозити чиновників з Росії через брак кадрів для "керівних посад". 

Також окупанти викрали голову Верхньорогачицької громади на Херсонщині, яка відмовилася співпрацювати з РФ.

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