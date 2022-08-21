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Росія втратила в Україні вже 45 200 військових

За минулу добу ЗСУ знищили ще 300 окупантів.

Росія втратила в Україні вже 45 200 військових
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

Російська Федерація втратила на війні в Україні вже 45 200 солдатів. За минулу добу Збройні сили україни знищили ще 300 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройн ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків - 1912 (+5);
  • бойових броньованих машин - 4224 (+12);
  • артилерійських систем - 1028 (+10);
  • РСЗВ - 266 (+0);
  • засоби ППО - 141 (+0);
  • літаків – 234 (+0);
  • гелікоптерів - 197 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3);
  • крилаті ракети - 190 (+0);
  • кораблі /катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6);
  • спеціальна техніка - 99 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та на Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.

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