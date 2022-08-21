Росія втратила в Україні вже 45 200 військових

Російська Федерація втратила на війні в Україні вже 45 200 солдатів. За минулу добу Збройні сили україни знищили ще 300 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройн ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано;
- танків - 1912 (+5);
- бойових броньованих машин - 4224 (+12);
- артилерійських систем - 1028 (+10);
- РСЗВ - 266 (+0);
- засоби ППО - 141 (+0);
- літаків – 234 (+0);
- гелікоптерів - 197 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3);
- крилаті ракети - 190 (+0);
- кораблі /катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6);
- спеціальна техніка - 99 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та на Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.