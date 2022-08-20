Головне за день. Субота, 20 серпня

Обстріл Вознесенська, відбиті ворожі штурми, збиті російські ракети, дрони над Севастополем. Яким запам’ятається 178-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти обстріляли Вознесенськ у Миколаївській області, влучили у житлову багатоповерхівку. Є поранені.

"Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - повідомив керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"На 13.30. 9 поранених, з них 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років", - додав Кім.

Згодом кількість поранених після обстрілу Вознесенська зросла до 12 людей.

"За попередньою інформацією, дванадцять людей поранено, серед них троє дітей. Двоє дітей у важкому стані", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними прокурорів, після влучання ворожої ракети у п’ятиповерховий житловий будинок пошкоджено 2 під'їзди, а також розташовані поряд приватні будинки, автомобілі.

Унаслідок удару по харківському гуртожитку, який росіяни завдали в четвер вранці, загинуло 18 осіб.

"На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятівники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта", - розповіли в Харківській міській раді.

Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці трагедії.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відбили ворожі наступи і штурми на п'яти основних напрямках.

На Південнобузькому напрямку рашисти ведуть наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне.

На Краматорському спробували наступати на Спірне – Івано-Дар’ївку та Миколаївку – Виїмку, але теж безуспішно.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 19 серпня – у нашій новині.

Українські військові збили у небі над Дніпропетровщиною чотири ракети російських окупантів.

"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети «Калібр», які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим", - повідомив у Телеграм керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потім додав у Facebook, що чотири ракети окупантів було збито чотирма ракетами С-300.

У Севастополі в окупованому Криму працює протиповітряна оборона окупантів.

Гауляйтер окупованого кримського міста Михайло Розважаєв підтвердив роботу засобів ППО.

“Увечері правильні дрони мають властивість повертатися на позиції російських окупантів – над Aqyar/Севастополем знову безпілотники, у які орки намагаються потрапити із ЗРК “Панцир-С”, – повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Нагадаємо, сьогодні о 8:20 ранку в окупованому Криму в районі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі пролунав сильний вибух. Також вибухи пролунали у Євпаторії і над Оленівкою у Чорноморському районі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!