В одній із громад Донеччини потрапила під обстріл бригада ремонтників

У Торецькій громаді на Донеччині бригада ремонтників, яка займалася відновленням лінії електропостачання, потрапила під обстріл.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Торецької міської військово-цивільної адміністрації.

Влада громади наголосила, що ті райони ОТГ, які зараз залишаються без світла, найближчим часом його не отримають. Продовжувати ремонт у нинішніх умовах фахівці не мають можливості.

Жителів Торецька також закликали виїхати на безпечні території.

"Ситуація у громаді дуже напружена, далі може стати ще гірше. Залишаючись у місті, Ви наражаєте на небезпеку не тільки себе та своїх близьких, а й працівників комунальних служб та інших установ, які намагаються створити для Вас приємливі умови проживання. Не зволікайте! Попереду дуже складний зимовий період. Поки є можливість, виїжджайте до безпечних регіонів України. Там ви зможете провести зимовий час у безпеці, з опаленням, світлом, водою", - наголосили в громаді.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві енергетики повідомили, що без світла через війну залишаються 828 населених пунктів.

Раніше на Харківщині відновили роботу підстанції, зруйнованої російськими обстрілами.