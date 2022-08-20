Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск проєкту "24 000 друзів України".

Про це міністр повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

За словами Федорова, благодійники з різних країн світу можуть оформити щомісячну підписку на United24 за символічну оплату - 24 долари.

"Чому саме 24? Адже це число має велике значення для кожного українця. 24 серпня - День Незалежності України. 24 лютого почався широкомасштабний наступ російських військ. 24 години на добу українські військові захищають нашу державу", - пояснив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, на початку травня Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск ініціативи United24. Її перша складова – онлайн-платформа для збору коштів на підтримку держави. Кошти скерують на допомогу захисників України та мирних людей, а також на відбудову держави.