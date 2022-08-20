Фермери також забирають із полів уламки російських ракет і снарядів.

На Дніпропетровщині аграрії вже зібрали 2,2 млн тонн зерна.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За йог словами, це близько 70% від загальної кількості врожаю.

Він також оприлюднив відео, на якому аграрії забирають із полів уламки російських ракет і снарядів.

"...Подивіться, в яких умовах доводиться працювати дніпропетровським аграріям. Людям, на чиї поля прилітають російські ракети та снаряди. На відео – Синельниківський район", - зазначив голова облради.

Нагадаємо, 70% врожаю зібрали на неокупованій частині Донеччини. Наразі в Україні нажнивували на 20 млн тонн зерна.