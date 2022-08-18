Туреччина долучиться до відбудови України після війни

Першим проєктом стане зруйнований міст у Романівці на Київщині. Він з’єднує Бучу та Ірпінь з Києвом.

Туреччина візьме участь у повоєнній відбудові України.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Нині у Львові під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана було підписано відповідний меморандум.

Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш.

Відповідно до меморандуму, турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проєкти відновлення. Також партнери надаватимуть консультаційну й технічну допомогу.

Першим проєктом, за який може взятися Туреччина, стане зруйнований міст у Романівці на Київщині. Він з’єднує Бучу та Ірпінь з Києвом.

"Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови", – підкреслив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Невдовзі Україна і Туреччина створять спільну робочу групу, яка займатиметься питання відбудови та залученням турецьких інвестицій у конкретні проєкти.

Нагадаємо, нині турецький президент прибув до Львова на зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським та генсеком ООН Гутеррешем. Тут стартували тристоронні переговори.