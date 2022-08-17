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Влада Рівненщини розповіла про стан готовності області до опалювального сезону

Наразі підготували вугілля, дрова, торфобрикет та інші види палива.

Влада Рівненщини розповіла про стан готовності області до опалювального сезону
Фото: thermomodernisation.org

76% теплових мереж і 71% житлових будинків Рівненщини готові до опалювального сезону. 

Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, нині на рівні держави уже забезпечено запаси деревини (а це 768 тис. м3) і вугілля (1,89 млн тонн) та інших видів палива. 

Як зазначив керівник ОВА, на Рівненщині підготовлено: 

  • 0,9 тис. т. вугілля;
  • 11,1 тис. т. торфобрикету;
  • 35,3 тис. м3 дров;
  • 2,8 тис. м3 інших видів палива.

"Нам важливо пройти опалювальний сезон стабільно і спокійно", - додав Коваль.

Нагадаємо, за інформацією міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, готовність України до нового опалювального сезону наближається до 70%.

На початку серпня прем'єр Денис Шмигаль заявляв про 60%.

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