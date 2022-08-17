Росіяни завдали Укргідроенерго збитків більше ніж на мільярд гривень, - Сирота

За попередніми оцінками, збитки Укргідроенерго, завдані російською армією, перевищують 1 мільярд гривень.

Про це повідомив в інтерв'ю виданню Forbes Україна генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота .

“Ми маємо два пошкоджених активи. Це втрата двох агрегатів на Каховській ГЕС, а також руйнування нашої недобудованої вітроелектростанції на острові Зміїний. Там був побудований на 80% вітряк, а також акумулятор і генератор. Зараз не можу сказати точну суму збитків, але точно більше 1 мільярд гривень", - розповів Сирота.

Він додав, що оцінка збитків має завершитися протягом двох місяців.

В жовтні компанія планує подати позов проти РФ щодо відшкодування втрат у Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

Сирота також зазначив, що Каховська ГЕС працює трьома агрегатами з шести, що становить 30-40% її потужності. Вона працює рівним графіком тільки в денні години, з 8:00 до 22:00, і не бере участі в балансуванні системи.

Укргідроенерго не може доставляти на Каховську ГЕС запчастини, щоб проводити ремонти і підготовку до осінньо-зимового періоду. Відповідно, у компанії не знають як працюватиме гідроелектростанція в опалювальний сезон.

Але у випадку зупинки Каховської ГЕС вода буде йти через водозливну греблю, тому не буде ні прориву дамби, ні обміління.

Нагадаємо, п’ятий енергоблок Рівненської АЕС потужністю 1100 МВт будуватиметься за новітньою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse.