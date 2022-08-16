Головне за день. Вівторок, 16 серпня

Напруга на фронті, Сумщина під вогнем, удари по Житомирщині та Оріхову, зміни в шкільній програмі. Яким запам’ятається 174-й день повномасштабної війни.

Удень повітряну тривогу оголошували по всій Україні. В більшості областей обійшлося без "прильотів", але ігнорувати сирени в жодному разі не можна.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Слов’янському напрямку в районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне росіяни застосували боєприпаси запалювальної дії.

Також загарбники задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини.

Біля Мазанівки рашисти намагалися піти в наступ, але не мали успіху і відійшли.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 16 серпня – у нашій новині.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Залужного. Головнокомандувач у розмові підкреслив, що викликає занепокоєння розташування ракетних систем на території Білорусі (зокрема, на аеродромі Зябрівка) уздовж державного кордону з Україною.

Ситуація на фронті, за словами Залужного напружена, адже Росія продовжує наступати по всій лінії зіткнення.

"При цьому здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів", - додав Головнокомандувач.

Подробиці – в новині.

Удень Росія завдала ракетного удару по Житомирському району. Підтверджено два вибухи, повідомив в телеграмі голова ОВА Віталій Бунечко.

Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок удару жертв немає. Місцева влада закликала мешканців Житомирщини перебувати в укриттях на час повітряних тривог.

Повітряне командування "Центр" увечері повідомило, що росіяни по Житомирщині ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34. В результаті пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки, люди не постраждали.

Масованого обстрілу зазнав Оріхів Запорізької області. Загинула місцева мешканка.

"Ворог гатив з ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин. Шестеро людей поранені, в тому числі троє з них працівники енергокомпанії, що відновлювали мережі", – повідомив голова ОВА Олександр Старух.

Руйнувань зазнали десятки приватних будинків та обʼєктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі.

За сьогодні, 16 серпня, росіяни 12 разів відкривали вогонь по територіях Хотінської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигинської і Краснопільської громад Сумської області. Загалом було зафіксовано близько 130 прильотів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. На щастя, ніхто не постраждав.

Представниця президента України в Криму Таміла Ташева після вибухів у Джанкойському районі звернулася до мешканців тимчасово окупованого півострова.

"Крим вже давно є не лише тилом і базою для РФ. Війна от так "несподівано" прийшла в Крим. Окупанти і колонізатори вже тікають з Криму. Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами – здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги", – написала Ташева у фейсбуці.

"Дорогі громадяни України, хто живе у Криму, і особливо опирається окупанту всі 8 років війни. Ми обов'язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будьте обережні, ховайтесь в обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби. Наступного року у Бахчисараї", – додала представниця президента.

Міністерство освіти та науки повідомило, що до шкільної навчальної програми внесено зміни у відповідь на виклики, які виникли у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України.

Зазначимо, що змін багато. Яких саме — в нашій новині.

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