Залужний - начальнику штабу оборони ЗС Канади: Росіяни обстрілюють наші позиції щодня по 700-800 разів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Залужного.

Головнокомандувач у розмові підкреслив, що викликає занепокоєння розташування ракетних систем на території Білорусі (зокрема, на аеродромі Зябрівка) уздовж державного кордону з Україною.

Ситуація на фронті, за словами Залужного напружена, адже Росія продовжує наступати по всій лінії зіткнення.

"При цьому здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів", - додав Головнокомандувач.

Також росармія зосереджує основні зусилля для того, аби витіснити українські війська з Донецької області.

Як зазначив Залужний, найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка-Піски-Марʼїнка.

Тим часом російські загарбники продовжують обстрілювати мирні міста і села України. Найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

Головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Ейру за допомогу, зокрема, в підготовці українських військових.

"В умовах важких бойових дій ми відчуваємо брак викладацького складу, адже всі, хто можуть тримати зброю і вміють воювати, знаходяться у бойових порядках. Усвідомлення того, що є такі друзі, які підставляють плече, допомагає наближати Перемогу", - наголосив Залужний.

Нагадаємо, днями він провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час бесіди Залужний повідомив про те, що українські захисники розгромили п'яту частину росармії.

Тим часом Канада відправить до Великобританії до 225 військовослужбовців для навчання українських новобранців. Перші інструктори мають прибути вже наступного тижня.