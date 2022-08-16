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На Житомирщині викрили псевдоволонтера, який підпільно виготовляв і продавав неякісні бронежилети

Зловмиснику оголосили підозру, йому загрожує ув'язнення терміном до 7 років. 

На Житомирщині викрили псевдоволонтера, який підпільно виготовляв і продавав неякісні бронежилети
Фото: Поліція Житомирської області

У Житомирській області викрили псевдоволонтера, який виготовляв і продавав неякісні бронежилети для українських захисників.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

За інформацією правоохоронців, 25-річний житель Житомирського району отримував від приватних підприємців як благодійну допомогу кошти і захисні плити. Вони мали йти на безкоштовне виготовлення бронежилетів військовослужбовцям Збройних сил і Територіальної оборони.

Фото: Поліція Житомирської області

Фото: Поліція Житомирської області

"Однак насправді захисне спорядження виготовлялось підпільно та продавалось через соціальні мережі за ціною у межах 260-270 доларів США. При цьому власники товару знали, що бронежилети не відповідають заявленому 4 та 5 класу захисту", - зазначили в поліції.

Зловмисник залучив до незаконної діяльності й інших осіб. Наразі правоохоронці їх встановлюють 

Організатору схеми оголосили підозру в шахрайстві та незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Наразі поліція встановила сім випадків шахрайства. Розслідування триває.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном до 7 років.

Нагадаємо, днями на Київщині викрили двох шахраїв, які під виглядом посадовців збирали гроші "для ЗСУ". А на Хмельниччині піймали зловмисників, котрі налагодили продаж бронежилетів та автомобілів замість відправляти на фронт.

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