Зловмиснику оголосили підозру, йому загрожує ув'язнення терміном до 7 років.

У Житомирській області викрили псевдоволонтера, який виготовляв і продавав неякісні бронежилети для українських захисників.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

За інформацією правоохоронців, 25-річний житель Житомирського району отримував від приватних підприємців як благодійну допомогу кошти і захисні плити. Вони мали йти на безкоштовне виготовлення бронежилетів військовослужбовцям Збройних сил і Територіальної оборони.

Фото: Поліція Житомирської області

Фото: Поліція Житомирської області

"Однак насправді захисне спорядження виготовлялось підпільно та продавалось через соціальні мережі за ціною у межах 260-270 доларів США. При цьому власники товару знали, що бронежилети не відповідають заявленому 4 та 5 класу захисту", - зазначили в поліції.

Зловмисник залучив до незаконної діяльності й інших осіб. Наразі правоохоронці їх встановлюють

Організатору схеми оголосили підозру в шахрайстві та незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Наразі поліція встановила сім випадків шахрайства. Розслідування триває.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном до 7 років.

Нагадаємо, днями на Київщині викрили двох шахраїв, які під виглядом посадовців збирали гроші "для ЗСУ". А на Хмельниччині піймали зловмисників, котрі налагодили продаж бронежилетів та автомобілів замість відправляти на фронт.