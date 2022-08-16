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Стильний вигляд під час відпустки – дізнайтесь, яке взуття обов’язково потрібно взяти із собою

Збираючись у відпустку, ми завжди хочемо мати стильний вигляд. Однак це не таке просте завдання, як може здатися на перший погляд. Перебуваючи у відпустці, ми знаходимося в умовах обмеженого вибору одягу, адже неможливо привезти з собою у валізі весь гардероб. Втім, якщо справу з одягом ще можна вирішити шляхом підбору капсульного гардероба, то зі взуттям все складніше. Хочеться виглядати на всі сто, але брати безліч пар взуття зовсім не вигідно. На щастя, як і у випадку з одягом, існує універсальна «капсула», яка дозволить вам почуватися максимально комфортно протягом усієї відпустки. У цій статті ми розглянемо базове взуття, яке необхідно взяти з собою у відпустку, а також взуття, яке буде в тренді протягом сезону весна-літо 2022 року.

Яке взуття варто обов’язково взяти з собою у відпустку?

Літню відпустку неможливо уявити без в’єтнамок. Це незамінний предмет взуттєвого гардероба, який давно став культовим. Дизайнерам вдалось чудово інтегрувати в’єтнамки у повсякденний гардероб, і тепер це не тільки пляжне взуття, а й ідеальний варіант на кожен день. Підберіть пару шкіряних в’єтнамок тілесного або коричневого кольору – вони стануть прекрасним доповненням ваших образів протягом усієї відпустки. Перейшовши за посиланням https://eobuv.com/c/zenskaa/slepancy-i-bosonozki/vetnamki, ви знайдете широкий вибір цієї моделі взуття, а висока якість і хороші ціни приємно вас здивують.

Босоніжки-гладіатори на низькому ходу також стануть у пригоді під час літньої відпустки. Вибирайте моделі, які добре фіксують ваші стопи – так ноги будуть набагато менше втомлюватися під час тривалих прогулянок і будуть краще захищені від можливих травм. Босоніжки-гладіатори можна використовувати також як доповнення до вечірнього вбрання. До того ж ця модель літнього взуття залишається актуальною вже декілька сезонів поспіль. Ще одним незамінним видом взуття справедливо можна назвати білі тканинні кеди – їх можна одягнути разом із легкою літньою сукнею, на велопрогулянку, і навіть на заняття з фітнесу.

Ніхто, однак, не застрахований від погіршення погоди під час відпустки, і у такому випадку правильно підібране взуття допоможе не намочити ноги та уникнути застуди. Для таких погодних умов ідеально підійдуть мокасини або топсайдери. У цих моделях не так спекотно, як у кросівках, і водночас вони запобігають потраплянню води всередину.

Яке взуття буде в тренді у сезоні весна-літо 2022?

На піку популярності у цьому сезоні буде взуття з гострим мисом. Босоніжки, мюлі, туфлі на шпильках, лофери з гострим носом – всі вони будуть актуальними навесні та влітку. Незвична форма підборів (у вигляді троянди або флакона від лаку), як і їхня відсутність також будуть трендовими протягом всього сезону. На вершину популярності сезону весна-літо 2022 потрапляє також взуття на масивній платформі і танкетці. Босоніжки на платформі чудово доповнять ваш вечірній образ у період літньої відпустки. Що ж до кольору взуття, то найактуальнішим кольором цього сезону буде білий. Знайти стильне та актуальне взуття ви зможете за посиланням https://eobuv.com/c/zenskaa. Всі моделі взуття, представлені на цьому маркетплейсі, відрізняються високою якістю і дуже приємними цінами. 

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