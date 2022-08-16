​Представниця президента звернулася до українців у Криму: "Будьте обережні та ховайтеся"

Окупанти і колонізатори вже тікають з Криму. На виїзд з півострова – величезні черги.

Представниця президента України в Криму Таміла Ташева звернулася до мешканців тимчасово окупованого півострова після вибухів у Джанкойському районі.

"Протягом майже півроку великої війни окупанти називали війну спецоперацією. За використання слова війна, за протести проти цієї війни – штрафували, саджали у тюрми, викрадали людей і катували. Кримські жінки писали заяви на кримських воєнкомів, з вимогою щоб їхніх дітей не відправляли на війну. Крим вже давно є не лише тилом і базою для РФ. Війна от так "несподівано" прийшла в Крим. Окупанти і колонізатори вже тікають з Криму. Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами – здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги", – написала вона у фейсбуці.

Ташева наголосила, що окупаційна адміністрація всі півроки великої війни, і минулого тижня заявляла, що Криму і людям нічого не загрожує.

"Міноборони РФ знову каже – "займання на складі боєприпасів"... Люди вважають інакше", – зазначила вона.

"Дорогі громадяни України, хто живе у Криму, і особливо опирається окупанту всі 8 років війни. Ми обов'язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будте обережні, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби. Наступного року у Бахчисараї", – додала представниця президента.

Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі Новофедорівці біля міста Саки в окупованому Криму було зафіксовано вибухи. У міноборони РФ стверджують, що причиною вибухів стала "детонація кількох авіаційних боєприпасів". Пізніше окупанти повідомили про одного загиблого та п'ятьох поранених.

Міністерство оборони України заявило, що відомство "не може встановити причину займання".

Сьогодні вранці над військовою авіабазою в кримському селищі Гвардійське (Сімферопольський район) виднівся дим. За словами місцевих мешканців, там пролунало кілька вибухів. Також приблизно в цей час в Криму лунали й інші вибухи – біля с. Майське. Там, за словами окупанті, відбулася "детонація боєприпасів" внаслідок "диверсії" на військовій базі. Також вибух відбувся на трансформаторній станції залізниці.

Від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.