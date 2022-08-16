Дозволити чоловікам без військового досвіду виїжджати за кордон неможливо, поки не закінчиться воєнний стан, - Зеленський

Володимир Зеленський відповів на петицію про дозвіл чоловікам без військового досвіду виїжджати за кордон.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

На прохання зняти обмеження щодо виїзду за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду та обмежено придатних до служби, президент відповів, що "відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу".

Крім того, зазначається, що за статтею 65 Основного Закону України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

"У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України від 3 березня 2022 року № 2105-IX, в Україні оголошено та проводиться загальна мобілізація. При цьому комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань здійснюється також і військовозобов’язаними, які не мають військового досвіду та раніше не проходили військову службу, але пройшли підготовку в навчальних військових частинах (навчальних центрах, полігонах, кафедрах підготовки та підвищення кваліфікації тощо)", – йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що відповідно до абзацу першого частини другої статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.

До того ж, відповідно до статті 64 Конституції України, стаття 33 Конституції України, в якій закріплено право кожного, хто на законних підставах перебуває на території України, вільно залишати її територію, за винятком обмежень, які встановлюються законом, може обмежуватися в умовах воєнного або надзвичайного стану із зазначенням строку дії цих обмежень.

"Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану", – підсумовують рішення у президента.

Нагадаємо петиція була оприлюднена 19 травня 2022 та набрала 27260 голосів із 25000 необхідних.

Наприкінці липня Верховна Рада розширила перелік осіб, що не підлягають мобілізації. Відтепер від призову будуть звільнені громадяни, чиї рідні загинули на війні. Відстрочка від військової служби також встановлена для науково-педагогічних працівників, незалежно від наукового ступеня.