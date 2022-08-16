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Минулої доби військові РФ обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені

Зруйновано та пошкоджено 19 об’єктів.

Минулої доби військові РФ обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені
Фото: dn.npu.gov.ua

У Донецькій області протягом доби російська армія обстріляла 13 населених пунктів, є вбиті та поранені серед мирного населення.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.  

“Протягом доби поліцейські зафіксували 28 обстрілів. Окупанти били артилерією, завдавали ракетних та авіаударів”, – ідеться в повідомленні.

Фото: dn.npu.gov.ua

Під масовані обстріли потрапили: Авдіївка, Південне, Миколаївка, Залізне, Первомайське, Часів Яр, Дружба, Калинове, Слов’янськ, Велика Новосілка, Бахмут, Ясногірка та Курахове.

На Донеччині російські війська застосували артилерію, міномети, танки, реактивні системи залпового вогню “град”, “ураган” та завдали авіаудару некерованими авіаційними ракетами. Влучили в житловий сектор, є втрати серед мирного населення.

Фото: dn.npu.gov.ua

За добу зруйновано та пошкоджено 19 об’єктів: 14 житлових будинків, школа-інтернат, гуртожиток, господарча споруда, ангар, кафе.

На місцях “прильотів” працювали поліцейські, які зібрали докази воєнних злочинів російської федерацією. Поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За добу силами поліції було евакуйовано 415 громадян. Загалом від початку серпня до більш безпечних регіонів виїхало майже 6 тис. людей, більше тисячі з них – діти.

Нагадаємо, учора окупанти вдарили по 18 населених пунктах Донеччини. Є вбиті та поранені.

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