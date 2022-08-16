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ЗСУ ліквідували ще 150 військових РФ, найбільше – на Донецькому напрямку

Генштаб назвав втрати противника.

ЗСУ ліквідували ще 150 військових РФ, найбільше – на Донецькому напрямку

З початку війни російська армія втратила у війні з Україною 43 900 військових. Минулої доби ЗСУ знищили ще 150 окупантів, чотири танки, вертоліт та іншу військову техніку.  

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 1 880 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 152 (+11) од,
  • артилерійських систем – 989 (+4) од,
  • РСЗВ – 263 (+2) од,
  • засобів ППО – 136 (+0) од,
  • літаків  – 233 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 196 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3),
  • крилатих ракет – 190 (+3),
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 049 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 92 (+0).

 

Нагадаємо, ворог безуспішно штурмував на напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Бойові дії тривають на напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне в Донецькій області.

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