ЗСУ ліквідували ще 150 військових РФ, найбільше – на Донецькому напрямку

З початку війни російська армія втратила у війні з Україною 43 900 військових. Минулої доби ЗСУ знищили ще 150 окупантів, чотири танки, вертоліт та іншу військову техніку.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 880 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 152 (+11) од,

артилерійських систем – 989 (+4) од,

РСЗВ – 263 (+2) од,

засобів ППО – 136 (+0) од,

літаків – 233 (+0) од,

гелікоптерів – 196 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3),

крилатих ракет – 190 (+3),

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 049 (+5) од,

спеціальної техніки – 92 (+0).

Нагадаємо, ворог безуспішно штурмував на напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Бойові дії тривають на напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне в Донецькій області.