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Корабельне угруповання РФ укривається у напрямку Новоросійська

На бойовому чергуванні окупанти залишили 2 ракетні носії.

Корабельне угруповання РФ укривається у напрямку Новоросійська
Фото: EPA/UPG

У Чорному морі через штормову погоду корабельне угруповання ворожих сил укривається вздовж узбережжя кримського півострова в напрямку Новоросійська.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

На бойовому чергуванні окупанти залишили 2 ракетні носії з 16 "Калібрами" напоготові.

“Сили охорони та оборони півдня України на сторожі безпеки регіону. Будьте пильними й уважними, не нехтуйте попередженнями про небезпеку з повітря, на узбережжі та в прибережних водах”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командира 11 окремої інженерної бригади Південного військового округу хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу.

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