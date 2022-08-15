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Латвія поновила лікування поранених українських військових

Лікування триватиме три тижні.

Латвія поновила лікування поранених українських військових
Фото: Укрінформ

Від сьогодні, 15 серпня, поновлюється лікування поранених українських військових у Латвії. Цю реабілітаційну програму координує МЗС Латвії. 

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на МЗС Латвії. 

Зазначається, що 12 українських військових будуть лікуватись у реабілітаційному центрі “Вайварі” три тижні.

Уряд Латвії погодив поновлення програми державної підтримки реабілітації українських військовослужбовців 7 березня. На це було виділено 280 тис. євро, включаючи покриття витрат на транспорт і технічні засоби.

МЗС Латвії у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, Мінсоцзахисту та за підтримки Міноборони займаються відбором і транспортуванням українських пацієнтів, а також надання реабілітаційних послуг.

Як раніше повідомлялось, 55 дітей Харківщини разом із батьками виїхали на реабілітацію до Стамбула (Туреччина).

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