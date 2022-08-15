На Херсонщині почастішало дезертирство серед російських військових, - Хлань

Керівний склад російських окупантів намагається виїхати за межі Херсонщини, зокрема в тимчасово окупований Мелітополь. Натомість ті, хто в Мелітополі, намагаються виїхати до Росії. Також почастішало дезертирство серед звичайних військових.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“Росіяни продовжують знищувати нашу символіку — окупанти перемальовують в’їзні стели у триколори, руйнують пам’ятники, презентують нові герби міст з проросійською прив’язкою. Запустили телеканал Таврія, де додатково промиватимуть мізки своєю пропагандою”, - повідомив Хлань.

Втім, на Херсонщині постійно з’являються патріотичні написи, листівки, роз’яснення як поводити себе з окупантами та застереження не брати російський паспорт.

Російські окупанти не можуть забезпечити місцеве населення гуманітарною допомогою, навіть ліками.

Росіяни у Новій Каховці забрали сімейного лікаря Артема Фартушного. А в Геройському на міні підірвалося авто з вчителькою місцевого ліцею Ольгою Шевченко.

Як раніше повідомлялось, окупанти оголосили в Херсонській області набір дітей до 8 років на оздоровлення в Ростов. Крім того, сім’ям школярів обіцяють гроші, якщо ті підуть навчатись за російськими програмами.