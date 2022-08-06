Загарбники вдаються на Херсонщині до залякування та підкупу.

Окупанти оголосили у Херсонській області набір дітей до 8 років на оздоровлення в Ростов. Крім того, сім’ям школярів обіцяють гроші, якщо ті підуть навчатись за російськими програмами.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Він також розповів, що росіяни запрошують на безкоштовне навчання у віджатих університетах в області.

“Окупанти заявляють, що в області скасовують громади та повертаються до старого адміністративно-територіального устрою”, - повідомив Хлань, і додав, що знову почастішали викрадення представників місцевого самоврядування.

Вчора, 5 серпня, з власного дому забрали голову Зеленопідської сільської ТГ Олену Пелешок.

Радник голови Херсонщини розповів, що вчора ЗСУ завдали ударів по складах росіян у Бериславі і Новій Каховці. На “допомогу” прислали кадирівців, які будуть виконувати роль “заградзагонів”.

Нагадаємо, начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що Сили оборони зберігають вогневий контроль над окупованою Херсонщиною. Продовжується знищення живої сили, боєприпасів та складів росіян.

Під контролем України перебувають логістичні та транспортні артерії. Понтонні та поромні переправи не рятують ворога. Водночас окупанти продовжують ракетні обстріли як елемент протидії контрнаступу.