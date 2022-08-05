З наших портів сьогодні вийшли три судна із зерном на експорт – з Одеси, з Чорноморська. Майже 60 тисяч тонн кукурудзи на борту, яку очікують споживачі Туреччини, Британії, Ірландії. В порт Чорноморська направляється і перше з 24-го лютого нове судно на завантаження.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Головне зараз – постійне нарощування експорту. В цьому зацікавлені всі, але всі адекватні світові субʼєкти. Чим більше нашого зерна буде на світовому ринку, тим меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки і Азії, але не тільки там. Маємо памʼятати, що цьогоріч в Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж передбачалося. Європейські врожаї – менші через спеку. А от український врожай зернових та олійних, скоріш за все, відповідатиме прогнозам – очікується понад 65 мільйонів тонн. Тому якщо партнери виконають свою частину зобов’язань згідно із зерновою Ініціативою, – безпекову частину, – і не допустять нових російських провокацій по відношенню до нашого експорту, то продовольчу кризу, яка була такою загрозливою для світу, можна буде подолати”, - розповів президент України.

Він зазначив, що на енергоринку і особливо для європейських споживачів ситуація продовжує бути дуже небезпечною через цинічний і прорахований газовий шантаж Росії. Замість того, щоб постачати газ на територію Європи згідно з контрактами, Росія навіть просто спалює його – і вже не один тиждень. Для чого вона це робить? Щоб ціни в Європі ще більше зросли, щоб звичайні європейці ще більше постраждали і щоб усім на континенті було ще складніше підготуватися до зими. Це прояв свідомої антиєвропейської політики, антилюдської політики Росії і наслідок старих помилок європейців, які не хотіли бачити, що «Газпром», російські газопроводи в обхід України – це така ж зброя для Росії, як танки, як артилерія, а мішень для них – кожен з нас, кожен в Європі.

“І захищатися зараз – ми маємо всі разом. Разом – готуватися до нового опалювального сезону. Разом – відповідати на будь-які провокації Росії в енергосфері. Разом – напрацьовувати санкційні кроки у відповідь на російський шантаж і терор”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всіх у Європі – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього обʼєкту – це відвертий, зухвалий злочин, акт терору. Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від Росатому до усіх пов’язаних компаній і осіб. Це суто питання безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології.

“Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики, конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, вже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів гривень. Ця робота продовжується. Ще більш ніж 900 об’єктів, які належать саме російській державі, пропонується конфіскувати. А якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але також її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення. Все це буде направлено на відшкодування збитків, які Росія завдає війною і терором”, - пообіцяв Зеленський.

Також президент заслухав результати роботи групи з розробки і впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських активів за кордоном. Всі партнери України активно над цим працюють – в Європі, в США йде робота над законопроектами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України.

Як зазначив Зеленський, спалений російськими ударами Донбас, знущання окупантів над Харковом, Миколаєвом, обстріли Запоріжжя, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, в Одеській області та в інших регіонах України – це те, за що Росія обов’язково заплатить: і політично, і фінансово, і своїм же майбутнім, яке Росія втрачає з кожним ударом по території України.

“Говорив сьогодні з Президентом Малаві. Ще одна африканська держава – вже девʼята, з якою Україна контактує вперше на найвищому рівні за всю нашу історію незалежності. Запевнив пана Президента в тому, що Україна докладе всіх зусиль, щоб кожна країна, яка має зацікавленість у нашій агропродукції, могла забезпечити своє споживання. Обговорили також інші питання стабільності і нашу співпрацю в міжнародних організаціях”, - розповів Володимир Зеленський.

Також президент підписав указ про нагородження 192 учасника бойових дій державними нагородами, 18 з них, на жаль, посмертно.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський ввів в склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України двох нових членів. У склад РНБО увійшли генеральний прокурор Андрій Костін та перший заступник голови СБУ Василь Малюк.