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Близько чверті із 7 000 зниклих безвісти українських військових перебувають у полоні

Кількість зниклих безвісти стала меншою.

Близько чверті із 7 000 зниклих безвісти українських військових перебувають у полоні
Фото: ukrinform.ua

Із заявлених 7 000 зниклих безвісти українських військових, про яких говорила українська влада, у російському полоні перебувають 20-25%.

Про це повідомив в ефірі телемарафону UArazom уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

За його даними, з понад 7 000 зниклих безвісти військових вдалося відшукати близько 20-25%. Їх знайшли в російському полоні.

Збройні сили України повідомляли про дві тисячі зниклих військових, проте за словами Котенка іншу частину складають прикордонники, нацгвардійці чи працівники СБУ.

 

Нагадаємо, Міноборони України роз'яснило, куди звертатися рідним і близьким, якщо безвісти зник військовослужбовець чи цивільна людина.

У відомстві зазначили, що цим питанням займається Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. При ньому утворили Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Онлайн-сервіс з пошуку військовополонених та зниклих безвісти в умовах війни запустила Служба безпеки України.

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