Близько чверті із 7 000 зниклих безвісти українських військових перебувають у полоні

Із заявлених 7 000 зниклих безвісти українських військових, про яких говорила українська влада, у російському полоні перебувають 20-25%.
Про це повідомив в ефірі телемарафону UArazom уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко.
За його даними, з понад 7 000 зниклих безвісти військових вдалося відшукати близько 20-25%. Їх знайшли в російському полоні.
Збройні сили України повідомляли про дві тисячі зниклих військових, проте за словами Котенка іншу частину складають прикордонники, нацгвардійці чи працівники СБУ.
Нагадаємо, Міноборони України роз'яснило, куди звертатися рідним і близьким, якщо безвісти зник військовослужбовець чи цивільна людина.
У відомстві зазначили, що цим питанням займається Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. При ньому утворили Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Онлайн-сервіс з пошуку військовополонених та зниклих безвісти в умовах війни запустила Служба безпеки України.