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Київщину відвідала естонська делегація

Країна зацікавлена у повоєнній відбудові області.

Київщину відвідала естонська делегація
Фото: Київська ОВА

Естонська делегація, до якої увійшли глава МЗС Урмас Рейнсал і посол Естонської Республіки в Україні Кайм Кууск, відвідала Київщину.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Естонці спільно з представниками влади Київщини відвідали ЧАЕС і побували в Гостомелі, де оглянули аеродром державного підприємства "Антонов" і знищений російською армією літак АН-225 "Мрія".

Члени делегації засудили повномасштабне вторгнення Росії та висловили підтримку українській стороні.

Під час зустрічі сторони домовилися про візит Каймо Кууска до Київської адміністрації, щоб налагодити більш предметний діалог і тісну співпрацю для відновлення Київщини.

Нагадаємо, раніше президент Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеї відвідав зруйновані передмістя Києва. А посол США Бріджит Брінк відвідала Макарів, який постраждав від запеклих боїв під час оборони столичного регіону від російських загарбників.

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