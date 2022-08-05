Київщину відвідала естонська делегація

Естонська делегація, до якої увійшли глава МЗС Урмас Рейнсал і посол Естонської Республіки в Україні Кайм Кууск, відвідала Київщину.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Естонці спільно з представниками влади Київщини відвідали ЧАЕС і побували в Гостомелі, де оглянули аеродром державного підприємства "Антонов" і знищений російською армією літак АН-225 "Мрія".

Члени делегації засудили повномасштабне вторгнення Росії та висловили підтримку українській стороні.

Під час зустрічі сторони домовилися про візит Каймо Кууска до Київської адміністрації, щоб налагодити більш предметний діалог і тісну співпрацю для відновлення Київщини.

Нагадаємо, раніше президент Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеї відвідав зруйновані передмістя Києва. А посол США Бріджит Брінк відвідала Макарів, який постраждав від запеклих боїв під час оборони столичного регіону від російських загарбників.