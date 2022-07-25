​Президент Республіки Гватемала відвідав зруйновані передмістя Києва

Під час візиту до України президент Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеї відвідав Київську область.
Про це повідомляє в Telegram Київська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що президент Гватемали висловив підтримку Україні та наголосив, що про злочини Росії має знати весь світ.
“Вдячні пану Джамматтеї за увагу до Київської області. Офіційні візити міжнародних партнерів є важливою складовою у війні, яка також триває й на інформаційному полі”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів першу в історії держави телефонну розмову з главою Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом та подякував йому за підтримку в протидії російській агресії.