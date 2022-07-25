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​Президент Республіки Гватемала відвідав зруйновані передмістя Києва

Алехандро Джамматтеї побачив постраждалі від російської агресії населені пункти навколо української столиці.

​Президент Республіки Гватемала відвідав зруйновані передмістя Києва
Фото: Київська ОВА у Telegram

Під час візиту до України президент Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеї відвідав Київську область.

Про це повідомляє в Telegram Київська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що президент Гватемали висловив підтримку Україні та наголосив, що про злочини Росії має знати весь світ.

Фото: Київська ОВА у Telegram

Фото: Київська ОВА у Telegram

Фото: Київська ОВА у Telegram

“Вдячні пану Джамматтеї за увагу до Київської області. Офіційні візити міжнародних партнерів є важливою складовою у війні, яка також триває й на інформаційному полі”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів першу в історії держави телефонну розмову з главою Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом та подякував йому за підтримку в протидії російській агресії.

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