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​Обстріл Одеського порту − російська дипломатична дихотомія, − Єрмак

В Офісі президента відреагували на російську ракетну атаку Одеси. 

​Обстріл Одеського порту − російська дипломатична дихотомія, − Єрмак
Фото: надано пресслужбою

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав суботній ракетний обстріл росіянами порту в Одесі, після досягнення домовленостей щодо експорту зерна, російською дипломатичною дихотомією.

Про це він написав у Twitter.

"Росіяни обстріляли Одесу ракетами. Вчора було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б’ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія", − заявив Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні об 11:10 ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. Є постраждалі.

Учора у Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". В ООН заявили, що перші поставки українського зерна можуть розпочатися вже цієї суботи.

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