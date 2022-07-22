ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон
ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
36.6. Чому НБУ змінив курс гривні і що буде далі?
36.6. Чому НБУ змінив курс гривні і що буде далі?
ГоловнаПолітика

Зеленський створив ​Приморську військову адміністрацію на Запоріжжі

Місто з 25 лютого знаходиться в російській окупації.

Зеленський створив ​Приморську військову адміністрацію на Запоріжжі
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Приморської міської військової адміністрації в Запорізькій області.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

"Утворити Приморську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.  Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, Приморськ знаходиться на березі Азовського моря, приблизно між Бердянськом і Мелітополем. З 25 лютого 2022 року місто знаходиться в російській окупації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також