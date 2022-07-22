Зеленський створив ​Приморську військову адміністрацію на Запоріжжі

Місто з 25 лютого знаходиться в російській окупації.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Приморської міської військової адміністрації в Запорізькій області.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

"Утворити Приморську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області. Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, Приморськ знаходиться на березі Азовського моря, приблизно між Бердянськом і Мелітополем. З 25 лютого 2022 року місто знаходиться в російській окупації.