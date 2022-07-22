​Президенти України і Коста-Рики вперше провели телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії держави телефонну розмову з главою Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом та подякував йому за підтримку в протидії російській агресії.
Про це президент написав на своїй сторінці у Twitter.
Перша в історії телефонна розмова з Президентом Коста-Рики @RodrigoChavesR. Подякував за підтримку 🇺🇦 в міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Цінуємо запровадження санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2022
“Перша в історії телефонна розмова з президентом Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом. Подякував за підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема, в ООН. Цінуємо введення санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці!”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський дав інтерв'ю бразильському виданню Globo, в якому розповів про свою телефонну розмову з президентом Жаїром Болсонару. Президент України розкритикував нейтральну позицію Бразилії щодо ставлення до війни, яку веде Росія проти народу України.