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​Президенти України і Коста-Рики вперше провели телефонну розмову

Продовжується робота над створенням антивоєнної коаліції в Латинській Америці.

​Президенти України і Коста-Рики вперше провели телефонну розмову
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії держави телефонну розмову з главою Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом та подякував йому за підтримку в протидії російській агресії.

Про це президент написав на своїй сторінці у Twitter.

“Перша в історії телефонна розмова з президентом Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом. Подякував за підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема, в ООН. Цінуємо введення санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці!”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський дав інтерв'ю бразильському виданню Globo, в якому розповів про свою телефонну розмову з президентом Жаїром Болсонару. Президент України розкритикував нейтральну позицію Бразилії щодо ставлення до війни, яку веде Росія проти народу України.

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