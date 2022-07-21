У Києві прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Федеральний міністр з європейських та міжнародних справ Австрії Александер Шалленберг та Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський обговорили підтримку України, питання розмінування та співпрацю у сфері енергетики.

Про це повідомили у Кабміні.

“Сьогоднішній ваш візит – це підтвердження політичної підтримки та продовження співпраці між нашими країнами, попри важкі випробування. Вдячний за підтримку, яку Україна отримує від ваших країн: політичну, гуманітарну, військову. Це для нас дуже важливо”, – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр України наголосив, що постачання зброї є визначальним для нашої країни, аби не просто вистояти, але й перемогти у війні. Шмигаль висловив сподівання, що 4-а зустріч у форматі “Рамштайн” сприятиме значному покращенню бойового потенціалу України.

“Фінансова підтримка для України так само важлива, як і військова. Це збільшує наші шанси на успіх у цій війні”, – підкреслив очільник Уряду.

Сторони, серед іншого, обговорили продовження посилення санкційного тиску на росію.

Прем’єр-міністр також звернувся до Австрії й Чехії з проханням підтримати розширення експорту електроенергії з України.

Фото: Кабмін

Крім того, Денис Шмигаль розповів главам МЗС Австрії й Чехії про перший етап відновлення України – fast recovery. За його словами, розмінування є одним із важливих його елементів, тому закликав країни долучатися до процесу.

Александер Шалленберг відзначив, що його країна готова до співпраці у питанні розмінування. Він також додав, що Австрія буде продовжувати надавати Україні всебічну допомогу.

Ян Ліпавський зі свого боку зазначив, що підтримка України є серед основних пріоритетів для Чехії під час головування в Раді Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше з Шалленбергом і Ліпавським зустрівся президент України Володимир Зеленський. Вони також відвідали Ірпінь та Гостомель.

У червні австрійська делегація відвідала Київщину. Під час зустрічі з керівництвом області іноземні партнери обговорили механізм покращення співпраці у двох важливих напрямках: участь Австрії у проєктах, які забезпечать відбудову найбільш пошкоджених інфраструктурних обʼєктів Київщини, а також надання техніки для забезпечення роботи медичної та рятувальної служб.