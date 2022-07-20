Мер Дніпра анонсував “лагідну українізацію” міста

Міська рада Дніпра розгляне наступного місяця програму сприяння впровадження в місті української мови, що буде початком “лагідної українізації” міста. Про це заявив у зверненні до депутатів мер Дніпра Борис Філатов.

"Настав час згадати, що громадяни країни, які живуть за своєю Конституцією, повинні керуватися нею у всіх випадках", - зазначив він.

Відомо, що над розробкою програми працюватимуть постійна комісія з питань освіти, культури та спорту спільно з департаментами гуманітарної політики міської ради та національно-патріотичного виховання міськради.

Нагадаємо, у Дніпрі також триває дерусифікація - у місті перейменували вже понад 70 топонімів, чиї назви були пов’язані з країною-агресором Росією.