Рада створила ТСК щодо перевірки використання міжнародної допомоги

Кандидатури до її складу надали усі парламентські фракції та групи.

Верховна Рада проголосувала за постанову №7563 про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

За проголосували 314 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

"Метою ТСК є «створення моделі парламентського контролю над отриманням і використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння), а також з метою проведення парламентських слухань щодо випадків порушення принципів законності, справедливості та прозорості використання такої допомоги", - зазначено у пояснювальній записці.

Напередодні кандидатури до її складу надали усі наявні у парламенті фракції та групи.

Раніше член регламентного комітету Павло Фролов повідомив, що до складу ТСК запропоновано: голова - Умєров Рустем (фракція Голос), заступник голови - Завітневич Олександр (фракція СН), члени: Галайчук Вадим, Забуранна Леся, Мережко Олександр, Мисягін Юрій, Михайлюк Галина, Шуляк Олена, Чернєв Єгор (усі – фракція СН), Чийгоз Ахтем (фракція Євросолідарність), Власенко Сергій (фракція Батьківщина), Батенко Тарас (група За майбутнє), Бакунець Павло (група Довіра), Папієв Михайло (група Платформа за життя та мир) та Єфімов Максим (група Відновлення України).

Нагадаємо, 14 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував створити парламентську комісію з контролю за використанням зброї, яку поставляють в Україну. Відповідна заява з’явилася після того, як членкиня Палати представників США, конгресвумен Вікторія Спартц сказала, що американська сторона "не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт".

Пізніше в Пентагоні наголосили, що США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду, і що вона може передана будь-кому, крім ЗСУ.