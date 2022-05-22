Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня

Верховна Рада України на засіданні 21 травня проголосувала за закони про затвердження Указів Президента України продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року.

Як повідомляє кореспондент LB, 300 депутатів проголосували за Закон про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Також парламентарі підтримали Закон про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

У пояснювальній записці до Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» зазначено, що Закон розроблено відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» з метою забезпечення продовження строку дії воєнного стану в Україні у зв'язку із триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України».

Зокрема, «строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб», — написано в документі.

Так само «строк проведення загальної мобілізації продовжується з 25 травня 2022 року на 90 діб… Реалізація Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України», — написано у пояснювальній записці до другого закону.

Нагадаємо, Рада вже вчетверте голосує за затвердження Указів Президента про введення воєнного стану. Перший раз Рада затвердила ВС 24 лютого, потім — 15 березня та 21 квітня 2022 року.

Нагадаємо, сьогоді в українському парламенті виступили президенти України та Польщі. Анджей Дуда став першим главою іноземної держави, який з початку війни виступає у Верховній Раді.