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Порошенко з польським депутатом Павлом Ковалем побували у Часовому Ярі на Донеччині

За словами Коваля, Європа має знати, що Україна воює і за неї теж. 

Порошенко з польським депутатом Павлом Ковалем побували у Часовому Ярі на Донеччині
Фото: eurosolidarity.com

Петро Порошенко з депутатом польського Сейму Павлом Ковалем побував у Бахмутському районі Донеччини, зокрема у місті Часів Яр, де 13 липня після ракетного удару по житловому будинку загинули десятки мирних мешканців.

«Це – зруйнований будинок в місті Часів Яр. Тут загинуло 50 людей. Серед уламків так і застигли понівечений дитячий візочок, велосипед, що зачепився за зруйновану стіну. Моторошне видовище. Саме так, з точки зору Путіна, «звільняють» російськомовних мешканців Донбасу. Їх звільняють від життя. За кожне життя українського цивільного: української жінки, української дитини, українського чоловіка – кров’ю будуть відповідати нелюди, варвари, які обстрілюють мирне місцеве населення», – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент переконаний: те, що робить Росія на території України – це геноцид. «Так само вони нас вбивали у 33-му, так само вони нас вбивали і в повоєнні роки на Західній Україні. Так само вони нас вбивають і зараз», – говорить Порошенко. 

«Сьогодні тут – разом із депутатом Польського Сейму, добрим другом України і моїм, Павлом Ковалем. Павел зробив величезний внесок і в те, що Україна здобула Угоду про асоціацію, і в те,  що Україна здобула поглиблену та всеохоплюючу Зону вільної торгівлі. Тоді Павел був керівником парламентської делегації Європарламенту. Дуже відчайдушний патріот Польщі і дуже відчайдушний патріот України. Світ має знати, як виглядає війна в Україні», – зазначив Порошенко. 

«Ми дуже вдячні українській нації за цей опір. Я бачив Бучу… Я вважаю, що всі в Європі мають знати, що українці воюють за Європу, за наші спільні цінності. Моя місія – пояснювати це в Польщі. І не тільки в Польщі, а й в усіх європейських країнах, щоб донести дуже чіткий меседж: сьогодні українці – це справжні європейці, які готові віддати своє життя за наші спільні цінності», – говорить Павел Коваль.

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