Станом на 18:00 13 липня рятувальники вилучили з-під завалів тіла 47 загиблих осіб. Врятовано дев’ятьох людей, проведено розчищення та розбір близько 500 тонн зруйнованих елементів будинку.

Станом на 19:30 12 липня було виявлено тіла ще 4 загиблих осіб. Всього знайшли 45 загиблих.

Рятувальники Донеччини повідомили, що станом на 18.00 кількість загиблих зросла до 43.

"Проведено розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку", - додали в ДСНС.

Станом на 16:40 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр співробітники ДСНС виявили тіла ще 4 загиблих осіб. Наразі відомо про 41 загиблого.

Оновлення. Рятувальники дістали тіла ще трьох загиблих внаслідок російського удару по будинку в місті Часів Яр, що на Харківщині. Станом на 15 годину 12 липня загальна кількість жертв складає 38 людей. Серед них – хлопчик близько 9 років, повідомили в Telegram МВС. Операція з розбирання завалів триває.

Станом на 11:00 12 липня рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу п’ятиповерхового житлового будинку в місті Часів Яр тіла 35 загиблих осіб. Про це повідомило у Facebook Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Рятувальники провели розчищення та розбір понад 320 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

Від Головного управління залучено 57 чоловік та 8 одиниць техніки, два автокрани, два навантажувача та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.

Фото: Головне управління ДСНС Донецької області у Facebook

Станом на ранок 12 липня рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки в місті Часів Яр 34 загиблих, серед них – дитина 2013 року народження, повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, станом на 6:30 працівники ДСНС розчистили близько 70% руїн.

Нагадаємо, російські окупанти з "ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 18:00 неділі повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та шістьох врятованих. Також повідомлялося про 23 людей, зокрема дитину, які на той час залишалися під завалами.

О 14:30 в понеділок, 11 липня, стало відомо про дев'ятьох врятованих. Водночас у ДСНС повідомили, що дістали з-під завалів тіла 26 загиблих.

О 18:00 у понеділок повідомлялося, що виявлено тіла 31 особи. О 23:47 стало відомо про 33 загиблих осіб.