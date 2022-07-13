На Хмельниччині до 8 років тюрми засудили школяра, який убив жінку

Злочинець зізнався, що побив загиблу, бо вона без дозволу взяла його цигарки й нібито намагалась вкрасти телефон батька.

На Хмельниччині суд виніс вирок ув'язнити на 8 років школяра, який убив 55-річну жінку.

Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

Трагедія трапилася в лютому цього року. Батько 14-річного злочинця вживав алкоголь з потерпілою. Коли ліг спати, школяр і потерпіла посварилися. Тоді зловмисник побив жінку пательнею і дерев’яною кухонною качалкою та пішов з дому.

"Хлопця затримали наступного дня. Він зізнався у скоєному і відзначив, що побив жінку, бо вона без дозволу взяла його цигарки та нібито намагалась вкрасти мобільний телефон батька", - розповіли в прокуратурі.

Наразі вирок суду не набрав законної сили й може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у травні в США 18-річний випускник школи застрелив 18 дітей і трьох дорослих.

Поліція Київської області штурмом узяла будинок у Василькові, у якому замкнувся чоловік, котрого підозрюють у вбивстві сусіда.