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У Росії засудили трьох кримських татар, українське МЗС висловило протест

Затриманих позбавили волі на 13 і 19 років.

У Росії засудили трьох кримських татар, українське МЗС висловило протест
Фото: Кримська солідарність

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти рішення російського суду щодо кримських татар.

Про це йдеться на сайті відомства.

Сьогодні Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вироки трьом представникам кримськотатарського народу про позбавлення волі.

"Суд виніс політично вмотивовані вердикти про ув’язнення на 19 років Ісмета Ібрагімова та на 13 років Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова кожного. Ці судові рішення є черговим підтвердженням агресивної політики Росії, спрямованої на знищення кримських татар та їхньої ідентичності", - наголосили в міністерстві.

Як відомо, Ісмета Ібрагімова затримали в липні 2020 року, а Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова – у лютому 2021 року силові структури РФ у тимчасово окупованому Криму. Перед арештами у помешканнях затриманих провели обшуки.

В МЗС зазначили - згодом кримських татар незаконно перемістили в Росію і безпідставно обвинуватили в "участі у діяльності терористичної організації" "Хізб ут-Тахрір".

"За роки тимчасової окупації Криму за звинуваченнями у причетності до "Хізб ут-Тахрір" заарештовано вже понад 90 осіб, більшість з яких – кримські татари. Росія повинна скасувати рішення суду та звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити будь-які політичні переслідування та репресії проти представників кримськотатарського народу, зокрема через використання російського антитерористичного законодавства для їхнього переслідування" - наголосили в МЗС.

Міністерство закликало міжнародну спільноту засудити судові переслідування Росією громадян України на тимчасово окупованих територіях, а також посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на країну-агресора та вимагати від неї припинення порушень норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, МЗСУ також висловило протест через протизаконне рішення Південного окружного військового суду у м. Ростов-на-Дону від 12 травня про засудження 5 кримських татар. Їх позбавили волі терміном від 12 до 14 років у справі так званої "другої Сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір". Усі п’ятеро – кримські татари та учасники правозахисного об’єднання "Кримська солідарність".

Раніше кримському татарину Зіядінову окупаційний суд призначив 17 років позбавлення волі. Він обвинувачувався в справі "Хізб ут-Тахрір".

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