Парламент ухвалив закон про додаткові гарантії безпеки журналістів на війні

Редакції мають забезпечити працівників, які перебувають у гарячих точках, засобами захисту від уражень вогнепальної зброї, осколкових уражень, а також медичними аптечками.

Верховна Рада України на засіданні 8 липня прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій захисту журналістам, які працюють у районах ведення воєнних (бойових) дій)».

За закон у цілому проголосував 271 нардеп, передає кореспондент LB.

Закон встановлює додаткові гарантії безпеки журналістам, які працюють у небезпечних для життя та здоров’я умовах, а саме: у районах ведення воєнних дій та/або на тимчасово окупованій території України.

Так, передбачені такі зміни:

1) доповнюється стаття 15 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» положенням відповідно до якого, ЗМІ зобов’язані забезпечувати журналістів та інших працівників, які відряджені працювати в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповану територію України засобами, призначеними для захисту від уражень вогнепальної зброї, осколкових уражень, а також медичними аптечками;

2) у статті 18 Закону встановлено фіксований розмір одноразової грошової допомоги журналістам у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного журналісту під час виконання ним професійних обов’язків.

Відтепер розмір такої одноразової допомоги має становити 50 прожиткових мінімумів.

3) змінами до статті 7 Закону України «Про страхування» розширено перелік видів обов’язкового страхування для журналістів, які працюють у зоні бойових дій.

Нагадаємо, в Україні порушили 46 справ за злочини російських військових проти журналістів.

Днями французькі журналісти потрапили під обстріл росіян на Донеччині.