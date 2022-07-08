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Перехоплення ГУР: російський військовий розповідає про ставлення до солдатів в окупаційній армії

Зростає кількість відеозвернень російських солдат, які не хочуть воювати в Україні.

Перехоплення ГУР: російський військовий розповідає про ставлення до солдатів в окупаційній армії
Фото: ГУР МО

Окупант із підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони.

«У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив. Командири наші - суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив «я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку». Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете», - каже у перехопленні окупант.

Його дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону.

«Це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати», - додають у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, завдяки перехопленням стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області в загарбників масове пияцтво, а окупаційна влада намагається заборонити продаж російським солдатам алкоголю.

Крім того, загарбники так нажахані кількістю вбитих солдатів російської армії на війні в Україні, що в разі повернення живими планують їздити по церквах і монастирях.

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