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Майже 40 скарг за добу про руйнування рашистами будинків мирних жителів отримала поліція Луганщини

Вдалося викрити ще п'ятьох колаборантів.

Майже 40 скарг за добу про руйнування рашистами будинків мирних жителів отримала поліція Луганщини
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

За минулу добу, 7 липня, правоохоронці Луганщини отримали 38 звернень від жителів області про руйнування окупантами їхніх будинків.

Про це повідомили в пресслужбі поліції.

"Надійшли повідомлення про пошкодження та руйнування будинків мирних мешканців у смт Новотошківське – 19 повідомлень, у м. Сєвєродонецьк – 11, Гірське – 2, у містах Кремінна, Попасна, Привілля та смт Нижнє й с. Підлісне по 1 повідомленню. Також надійшло повідомлення про те, що військовослужбовці окупаційних військ рф навмисно пошкодили будівлі та споруди одного з підприємств на тимчасово окупованій території області", - розповіли у відомстві.

Правоохоронці задокументували 15 фактів за статтею "Порушення звичаїв війни" Кримінального кодексу України. Також зареєстрували два факти захоплення будівель підприємств на тимчасово окупованій території області.

До правоохоронців надійшли два звернення про мародерство на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.

Крім цього, в поліції викрили п'ятьох колаборантів, котрі активно співпрацюють з російською окупаційною владою. Тривають пошуки п'ятьох українців, яких не можуть знайти рідні.

Нагадаємо, росіяни нищать з артилерії села Луганщини, щоб повністю захопити область.

У ніч на 8 липня загарбники 9 разів обстріляли позиції українських військових в Луганській області.

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