У Києві правоохоронці затримали зловмисників, які продавали гуманітарну допомогу, ввезену з-за кордону для потреб потерпілих від війни українців.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Продукцію ділки зберігали на складах. На один із таких поскаржилися правоохоронцям громадяни, які помітили сумнівні оборудки.

За словами керівника Оболонського управління поліції Києва Віктора Михайленка, під час санкціонованих обшуків виявили продукти харчування іноземного виробництва без належних на них документів:

"Серед вилученого – консерви, крупи, мука, сіль, цукор, соки, води та інші продукти іноземного виробництва. Товари продавали без сертифікатів, а також на них були відсутні штрих-коди і маркування. Підприємці не могли пояснити працівникам поліції походження продукції та надати відповідні документи на їх придбання. Окрім цього, ми з’ясували, що орендарі складів обладнали приміщення під цехи з виробництва товарів - вони розпаковували іноземні продукти харчування та фасували їх в упаковки українських виробників", - розповів Михайленко.

Він додав, що в приміщеннях складу виявили горілчані вироби без акцизних марок.

Загалом вилучили понад десять 10 одиниць різної продукції.

Фото: Нацполіція України

Поліція задокументувала незаконний збут товарів. Слідчі Оболонського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішують про повідомлення підозри усім причетним до шахрайської схеми.

Нагадаємо, нещодавно Бюро економічної безпеки України виявило факти продажу товарів військового призначення, які були завезені в Україну в якості "гуманітарної допомоги". Для їх купівлі зловмисники збирали гроші під виглядом "волонтерів".

На Буковині викрили благодійну організацію, що продавала авто, які ввозили в Україну під виглядом гумдпомоги. А потім передавала їх безоплатно військовим частинам, привласнивши собі кошти.