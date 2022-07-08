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Вони окупанти руїн. Отакий результат захоплення Луганської області, – Зеленський

Ворог контролює майже всю область, але знищив там інфраструктуру. 

Вони окупанти руїн. Отакий результат захоплення Луганської області, – Зеленський
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Російська армія захопила ключові міста Луганської області, але бої з українськими силами на околицях ще тривають.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю CNN, записаному 7 липня.

Відхід сил обороних Луганщини на укріплені позиції пояснюється необхідністю збереження життів.

"Вони (вороги – Ред.) контролюють майже всю Луганську область. Там ідуть бої на околицях Луганської області. Саме так це відбувється... Міг би бути котел, ттому наші сили відступали з Сєвєродонецьку і Лисичанську. Це головні міста. Людей там майже немає. Десь відсотків 10% залишалось, і скільки відсотків живі – не можу сказати. Ми вивозили всіх, кого могли, і хто хотів. Тому можна сказати, що більшість, майже всю Луганську область вони контролюють. Вони зруйнували міста, школи, людей, люди побігли. Вони зараз окупанти руїн. Отакий результат", – заявив глава держави.

Нагадаємо, 3 липня українські військові відійшли з Лисичанська, щоб зберегти життя особового складу. У Генштабі наголосили – продовжують боротьбу, але для успіху "недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси". 

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