Повідомили про підозру російському генерал-полковнику, який керував захопленням трьох областей України

Всі доказові матеріали передадуть до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Оголосили підозру командувачу центрального військового округу російських збройних сил, який керував захопленням Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Підозрюваний брав безпосередню участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення підпорядкованих підрозділів. Керував військовою операцією зі спроби захоплення українських територій.

В Нацполіції повідомили, що загарбники обстрілювали населені пункти із систем залпового вогню "Ураган", "Смерч", "Град". Через обстріли загинули мирні жителі, серед них - діти. Також під час досудового розслідування на деокупованих територіях встановили факти зґвалтувань та мародерства.

"Високопосадовець армії РФ протягом лютого-березня 2022 року перебував на території села Терехівка Чернігівського району та в одному із фермерських господарств облаштував собі командний пункт. Там він віддавав накази щодо ведення бойових дій та контролював їх виконання. Наприкінці березня 2022 року з метою підвищення морально-психологічного стану підлеглих військовослужбовців, вручив їм державні нагороди РФ", - додали в Офісі генпрокурора.

Російського генерал-полковника звинувачують у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

В поліції зауважили, що всі доказові матеріали щодо причетності фігуранта до воєнних злочинів будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Нагадаємо, Путін призначив відповідальними за бойові дії в Лисичанську і районі на захід від міста командувача Центральним військовим округом генерал-полковника Олександра Лапіна та командувача Повітряно-космічними силами Росії генерала армії Сергія Суворікіна.