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Окупанти намагаються вийти на рубежі Донецької області, – Міноборони

Остаточний контроль над Луганщиною не встановлений.

Окупанти намагаються вийти на рубежі Донецької області, – Міноборони
Фото: mil.gov.ua

Росія веде війну на виснаження і всі зусилля наразі спрямувала на встановлення остаточного контролю над Луганською областю. Також ворог намагається вийти на географічні рубежі Донеччини.

Про це заявила в Медіацентрі Україна заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“За даними Головного управління розвідки, безпекова ситуація довкола України залишається складною. Кремль не відмовляється від виконання жодної зі своїх стратегічних цілей щодо нашої держави. З огляду на масштаби, завдання та терміни проведення так званої “спеціальної операції” РФ станом на зараз веде війну на виснаження”, – сказала вона.

На теперішній час основні зусилля противника зосереджені на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, який станом на зараз ворогом ще не встановлений. Найскладніша обстановка сьогодні склалась на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог намагається вийти на географічні рубежі Донецької області.

На Харківському та Балаклійському напрямку, за інформацією ГУР МО, ворог продовжуватиме стримувати сили оборони від просування в напрямку державного кордону, а також продовжуватиме утримувати під контролем логістичне сполучення на маршруті Бєлгород-Куп’янськ.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки, російські окупаційні війська спробують провести наступальні дії в напрямку Запоріжжя та оточити підрозділи ЗСУ.

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