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На Чернігівщині правоохоронці виявили загарбницький схрон із боєприпасами

Боєприпаси належать 35-тій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді із Алтайського краю.

На Чернігівщині правоохоронці виявили загарбницький схрон із боєприпасами
Фото: ТГ МВС

Під час відпрацювання території Ріпкинської громади на Чернігівщині, яка тимчасово перебувала під окупацією російських військ, прикордонники спільно з СБУ та Нацполіцією виявили облаштовану позицію окупантів та залишену зброю і боєприпаси.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Згідно з повідомленням, на місцевості, де базувався ворог, правоохоронці знайшли РПГ-26, постріли до РПГ-7В, гранату "Ф-1", понад 600 набоїв різного калібру.

"По маркуванню на армійському дерев’яному ящику встановлено, що дані боєприпаси належать 35-тій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді з місцем постійної дислокації в Алтайському краї РФ (в/ч 41659, м. Алейськ)", - проінформували в МВС.

Знахідка вилучена правоохоронцями. Вирішується питання про передачу зброї та боєприпасів на потреби Збройних Сил України.

Нагадаємо, днями було відновлене пряме автомобільне сполучення Чернігова з Києвом.

Також повідомлялося, що СБУ нейтралізувала групу російських агентів-кримінальників на Чернігівщині, у них виявлено зброю та обладнання російського спецназу.

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