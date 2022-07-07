Проєкт "Український свідок" показав, як живе селище Демидів на Київщині, яке було затоплене на початку вторгнення російських окупантів.

"Київщина однією з перших постраждала від повномасштабного російського вторгнення. Попри повну деокупацію області, наслідки бойових дій переслідують місцевих жителів і досі", - зазначається в повідомленні.

У перші дні повномасштабної війни селище пролягало на шляху російської армії до взяття Києва. Щоб завадити захопленню столиці, українська армія була змушена підірвати дамбу через річку Ірпінь. Це призвело до затоплення Демидова.

Вже чотири місяці місцеві жителі викачують воду із села. Для цього вони використовують бензинові помпи, які надала ДСНС, переганяючи 3000 м/3 на добу. За паливо платять із власної кишені. Проте проблеми це не вирішує: викачана вода все одно повертається до села. В домівках все плаває і, окрім дискомфорту, через постійну вогкість з’являється пліснява. Також від води гине рослинність: картопля на городах, яблуні, вишні.

Влада обіцяє закрити Київське водосховище протягом наступних кількох тижнів. Проте жителі Демидова все ще занепокоєні ситуацією. Адже якщо не викачати воду із села повністю, то з першими морозами їхні домівки, кажуть, можуть просто розвалитись.

Нагадаємо, Демидів перебував під окупацією більше місяця і був звільнений ЗСУ 31 березня 2022 року. Раніше «Український свідок» вже публікував сюжет про те, як через підірвану дамбу в Демидові зупинився російський наступ.