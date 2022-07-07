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Санкційний план групи Макфола – Єрмака вже виконаний на 55%

"Антиросійський санкційний зашморг – ось наша мета".

Санкційний план групи Макфола – Єрмака вже виконаний на 55%
Фото: надано пресслужбою

Санкційний план дій групи Макфола-Єрмака щодо посилення обмежувальних заходів проти Росії наразі виконано на 55%.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Санкції проти РФ посилюються. Вже 55% плану дій групи Макфола-Єрмака виконано", – написав Єрмак.

Зазначається, що під санкціями опинився імпорт російського золота, G7 планує обмежити російську нафту, а відключення російських банків від SWIFT триває.

За словами Єрмака, наступним кроком буде газове ембарго.

"Антиросійський санкційний зашморг – ось наша мета", – наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що Україна в сьомому санкційному пакеті Євросоюзу хоче бачити повне відключення російських банків від SWIFT і блокування можливостей Росії розпоряджатися золотовалютними резервами.

20 квітня створена за ініціативою президента Володимира Зеленського міжнародна експертна група Єрмака-Макфола з питань санкцій щодо Росії опублікувала План дій щодо посилення санкційного тиску на РФ.

Станом на початок червня вдалося втілити близько 45% санкцій із цього плану. 

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